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У Парижі померла легендарна джазова співачка 60-х років

Київ • УНН

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КИЇв. 28 серпня. УНН. Співачка Ненсі Холлоуей (Браун), що прославилася виступами в стилі джаз, поп і соул в 1960-х роках, померла в Парижі у віці 86 років. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на її оточення, передає УНН.

“Ненсі Холлоуей померла сьогодні вранці у себе вдома. Вона покинула сцену в 2008 році з-за проблем зі здоров’ям”, — цитує агентство її піклувальника Крістофа Муті.

Браун народилася в Клівленді в 1932 році і працювала танцівницею, проте з 1960 року вона перебралася до Парижа, де і почала будувати музичну кар’єру. Виконавиця влаштувалася в джазовому клубі Mars Club. Відмінною рисою її творчості стало використання стилю ye-ye, популярного серед молодих музикантів того часу.

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Її найуспішнішим синглом стала пісня T’en va pas comme a (1963 рік) — французька адаптація хіта Дайон Уорвік Do not Make Me Over (1962 рік). Всього з 1963 по 1982 рік вона записала п’ять збірок, а також знялася в дев’яти фільмах. Останні гастролі провела з 2006 по 2007 рік.

Нагадаємо, американський виконавець в стилі ритм-н-блюзу Джеймс Інгрем, двічі удостоєний музичної премії Grammy, помер на 67-му році життя.

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