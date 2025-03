У Парижі померла легендарна джазова співачка 60-х років

“Ненсі Холлоуей померла сьогодні вранці у себе вдома. Вона покинула сцену в 2008 році з-за проблем зі здоров’ям”, — цитує агентство її піклувальника Крістофа Муті.

Браун народилася в Клівленді в 1932 році і працювала танцівницею, проте з 1960 року вона перебралася до Парижа, де і почала будувати музичну кар’єру. Виконавиця влаштувалася в джазовому клубі Mars Club. Відмінною рисою її творчості стало використання стилю ye-ye, популярного серед молодих музикантів того часу.

Її найуспішнішим синглом стала пісня T’en va pas comme a (1963 рік) — французька адаптація хіта Дайон Уорвік Do not Make Me Over (1962 рік). Всього з 1963 по 1982 рік вона записала п’ять збірок, а також знялася в дев’яти фільмах. Останні гастролі провела з 2006 по 2007 рік.

