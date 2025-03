Помер дворазовий лауреат премії Grammy

Причина смерті виконавця невідома.

Джеймс Інгрем народився в 1952 році в американському штаті Огайо. Свою кар'єру виконавець почав в 1970-х роках, але слава прийшла до нього тільки на початку 1980-х, коли за пісню "Just once" (1981) Інгрем був удостоєний престижної музичної премії Grammy. У 1985 році співак став співавтором пісні Майкла Джексона P.Y.T. (Pretty Young Thing).

Однак справжню популярність Інгрему принесло співробітництво зі співачкою Патті Остін. Їх пісня "Baby, Come To Me" (1983) зайняла перше місце в чарті "Біллборд" (US Billboard Hot 100), а композиція "How Do You Keep The Music Playing?" (1983) принесла номінацію на "Оскар".

Нагадаємо, сербський і югославський кінорежисер і сценарист Душан Макавеїв помер у віці 86 років.