Умер двукратный лауреат премии Grammy
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм, который дважды был удостоен музыкальной премии Grammy, скончался на 67-м году жизни. Об этом в ночь на среду сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на близкую подругу певца Дебби Аллен, передает УНН.
Причина смерти исполнителя неизвестна.
Джеймс Ингрэм родился в 1952 году в американском штате Огайо. Свою карьеру исполнитель начал в 1970-х годах, но слава пришла к нему только в начале 1980-х, когда за песню "Just once" (1981) Ингрэм был удостоен престижной музыкальной премии Grammy. В 1985 году певец стал соавтором песни Майкла Джексона P.Y.T. (Pretty Young Thing).
Однако настоящую популярность Ингрэму принесло сотрудничество с певицей Патти Остин. Их песня "Baby, Come To Me" (1983) заняла первое место в чарте "Биллборд" (US Billboard Hot 100), а композиция "How Do You Keep The Music Playing?" (1983) принесла номинацию на "Оскар".
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