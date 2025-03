Умер двукратный лауреат премии Grammy

Причина смерти исполнителя неизвестна.

Джеймс Ингрэм родился в 1952 году в американском штате Огайо. Свою карьеру исполнитель начал в 1970-х годах, но слава пришла к нему только в начале 1980-х, когда за песню "Just once" (1981) Ингрэм был удостоен престижной музыкальной премии Grammy. В 1985 году певец стал соавтором песни Майкла Джексона P.Y.T. (Pretty Young Thing).

Однако настоящую популярность Ингрэму принесло сотрудничество с певицей Патти Остин. Их песня "Baby, Come To Me" (1983) заняла первое место в чарте "Биллборд" (US Billboard Hot 100), а композиция "How Do You Keep The Music Playing?" (1983) принесла номинацию на "Оскар".

