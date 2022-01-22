В Пакистане к смертной казни приговорили 26-летнюю женщину за переписку в мессенджере
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил 26-летнюю Анику Атик к смертной казни через переписку в мессенджере, где содержались “богохульские” сообщения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
Детали
В телефоне женщины содержались изображения, которые оскорбляют пророка Мухаммеда и одну из его жен. Атик отправляла их своему знакомому через мессенджер WhatsApp.
Парень, с которым женщина познакомилась в онлайн-игре, заявил о “богохульских” сообщениях правоохранительным органам. В мае 2020 года против нее выдвинули обвинения.
В приговоре указано, что кощунственные материалы, которые были распространены в/установленные обвиняемой женщиной, а также сообщения и карикатуры, присланные заявителю, абсолютно неприемлемые и нетерпимые для мусульманина.
Атик отрицает вину. Она заявляет, что парень с которым она переписывалась в мессенджере, специально втянул ее в религиозную дискуссию. Женщина утверждает, что он подставил ее после того, как она отказала ему в близости.
Сейчас смертная казнь Атик еще подлежит утверждению Высоким судом города Лахор. Там женщина может обжаловать приговор.