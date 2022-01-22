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У Пакистані до смертної кари засудили 26-річну жінку за листування в месенджері

У Пакистані до смертної кари засудили 26-річну жінку за листування в месенджері

Київ • УНН

 • 42284 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Суд у пакистанському місті Равалпінді засудив 26-річну Аніку Атік до смертної кари через листування в месенджері, де містилися “богохульські” повідомлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

Деталі

В телефоні жінки містилися зображення, які ображають пророка Мухаммеда та одну з його дружин. Атік відправляла їх своєму знайомому через месенджер WhatsApp.

Хлопець, з яким жінка познайомилася в онлайн-грі, заявив про “богохульські” повідомлення правоохоронним органам. У травні 2020 року проти неї висунули звинувачення.

У вироку зазначено, що блюзнірські матеріали, які були поширені/встановлені обвинуваченою жінкою, а також повідомлення та карикатури, надіслані заявнику, абсолютно нестерпні та нетерпимі для мусульманина.

Атік заперечує провину. Вона заявляє, що хлопець з яким вона листувалась у месенджері, спеціально втягнув її в релігійну дискусію. Жінка стверджує, що він підставив її після того, як вона відмовила йому у близькості.

Наразі страта Атік ще підлягає затвердженню Високим судом міста Лахор. Там жінка може оскаржити вирок.

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