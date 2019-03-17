В Пакистане из-за взрыва на путях с рельсов сошел поезд, 4 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Пакистане, недалеко от города Насирабад, из-за взрыва на железнодорожном пути в с рельсов сошел поезд, в результате чего 4 человека погибли еще 10 - ранены. Об этом сообщает Dunya News, передает УНН.
Как сообщает издание, поезд следовал из Равалпинди в Кветта, когда произошел дистанционный взрыв на железнодорожных путях.
"В результате подрыва железнодорожного пути поезд сошел с рельсов. 4 человека погибли, еще 10 - получили травмы. Все они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Взрыв повредил железнодорожное полотно, повлияло на график движения поездов. Сейчас ведется расследование.
Как сообщал УНН, десятки человек пострадали в Индонезии во время восхождения поезда с рельсов.