В Пакистане из-за взрыва на путях с рельсов сошел поезд, 4 погибших

Как сообщает издание, поезд следовал из Равалпинди в Кветта, когда произошел дистанционный взрыв на железнодорожных путях.

"В результате подрыва железнодорожного пути поезд сошел с рельсов. 4 человека погибли, еще 10 - получили травмы. Все они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Взрыв повредил железнодорожное полотно, повлияло на график движения поездов. Сейчас ведется расследование.

Как сообщал УНН, десятки человек пострадали в Индонезии во время восхождения поезда с рельсов.



