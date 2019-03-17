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У Пакистані через вибух на колії з рейок зійшов потяг, 4 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В Пакистані, неподалік міста Насірабад, через вибух на залізничній колії в з рейок зійшов поїзд, внаслідок чого 4 людей загинуло ще 10 – поранені. Про це повідомляє Dunya News, передає УНН.

У Пакистані через вибух на колії з рейок зійшов потяг, 4 загиблих

Як повідомляє видання, потяг прямував з Равалпінді в Кветта, коли стався дистанційний вибух на залізничній колії.

“В результаті підриву залізничного шляху поїзд зійшов з рейок. 4 людини загинули, ще 10 - отримали травми. Всіх їх було доставлено до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Вибух пошкодив залізничне полотно, що вплинуло на графік руху поїздів. Наразі триває розслідування.

Як повідомляв УНН, десятки людей постраждали в Індонезії під час сходження поїзда з рейок.

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