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12 марта, 19:49 • 103291 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 132360 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 117743 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114777 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 142078 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114756 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121607 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144715 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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У П.Порошенко опубликовали год его президентства в фотографиях

У П.Порошенко опубликовали год его президентства в фотографиях

Киев • УНН

 • 12734 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Фотоподборку со 257 фотографиями Президента Украины Петра Порошенко опубликовали на сайте главы государства, в частности, на фотографиях зафиксированы основные события с участием Президента Петра Порошенко и его жены Марины Порошенко на торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов. УНН выбрал лучшие 17 фотографий из цикла за год.

В фотогалерею за 2016 вошли фотографии из самых ярких и ожидаемых событий 2016 года - встреча Главы государства с освобожденными из РФ украинским политзаключенными и заложниками, военный парад к 25-й годовщине независимости Украины, а также вручение жилья и наград военным, обзор полигонов и военных учений, представление самолета Ан-132D. Кроме того, в фотоподборке можно увидеть снимки из зарубежных визитов Президента, в частности в Японии, Турции, Азербайджане, Малайзии, Индонезии, Норвегии, Швеции и других.

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А также в подборку поместили уникальные кадры посещения передовой, интересные моменты из кулуаров Давосского форума Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с мировыми лидерами.

Всего за прошлый год фотографы Главы государства Николай Лазаренко, Михаил Палинчак и Михаил Маркив сделали больше 216 тыс. кадров.

Украинские Национальные Новости

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