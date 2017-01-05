У П.Порошенко опубликовали год его президентства в фотографиях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Фотоподборку со 257 фотографиями Президента Украины Петра Порошенко опубликовали на сайте главы государства, в частности, на фотографиях зафиксированы основные события с участием Президента Петра Порошенко и его жены Марины Порошенко на торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов. УНН выбрал лучшие 17 фотографий из цикла за год.
В фотогалерею за 2016 вошли фотографии из самых ярких и ожидаемых событий 2016 года - встреча Главы государства с освобожденными из РФ украинским политзаключенными и заложниками, военный парад к 25-й годовщине независимости Украины, а также вручение жилья и наград военным, обзор полигонов и военных учений, представление самолета Ан-132D. Кроме того, в фотоподборке можно увидеть снимки из зарубежных визитов Президента, в частности в Японии, Турции, Азербайджане, Малайзии, Индонезии, Норвегии, Швеции и других.
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А также в подборку поместили уникальные кадры посещения передовой, интересные моменты из кулуаров Давосского форума Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с мировыми лидерами.
Всего за прошлый год фотографы Главы государства Николай Лазаренко, Михаил Палинчак и Михаил Маркив сделали больше 216 тыс. кадров.