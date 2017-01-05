У П.Порошенка опублікували рік його президентства в фотографіях

До фотогалереї за 2016 рік увійшли світлини із найяскравіших та найочікуваніших подій 2016 року – зустріч Глави держави зі звільненими з РФ українськими політв’язнями та заручниками, військовий парад до 25-ї річниці незалежності України, а також вручення житла та нагород військовим, огляд полігонів та військових навчань, представлення літака Ан-132D. Крім того, у фотодобірці можна побачити знімки із закордонних візитів Президента, зокрема до Японії, Туреччини, Азербайджану, Малайзії, Індонезії, Норвегії, Швеції тощо.

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А також в добірку помістили унікальні кадри відвідання передової, цікаві моменти із кулуарів Давоського форуму, Мюнхенської конференції з питань безпеки та сесії Генеральної Асамблеї ООН, зустрічі зі світовими лідерами.

Усього за минулий рік фотографи Глави держави Микола Лазаренко, Михайло Палінчак та Михайло Марків зробили більше 216 тис. кадрів.