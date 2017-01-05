У П.Порошенка опублікували рік його президентства в фотографіях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Фотодобірку зі 257 фотографій Президента України Петра Порошенка опублікували на сайті глави держави, зокрема, на світлинах зафіксовано основні події за участі Президента Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко на урочистих та громадських заходах, під час зустрічей, робочих поїздок та закордонних візитів. УНН обрав найкращі 17 фотографій з добірки за рік.
До фотогалереї за 2016 рік увійшли світлини із найяскравіших та найочікуваніших подій 2016 року – зустріч Глави держави зі звільненими з РФ українськими політв’язнями та заручниками, військовий парад до 25-ї річниці незалежності України, а також вручення житла та нагород військовим, огляд полігонів та військових навчань, представлення літака Ан-132D. Крім того, у фотодобірці можна побачити знімки із закордонних візитів Президента, зокрема до Японії, Туреччини, Азербайджану, Малайзії, Індонезії, Норвегії, Швеції тощо.
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А також в добірку помістили унікальні кадри відвідання передової, цікаві моменти із кулуарів Давоського форуму, Мюнхенської конференції з питань безпеки та сесії Генеральної Асамблеї ООН, зустрічі зі світовими лідерами.
Усього за минулий рік фотографи Глави держави Микола Лазаренко, Михайло Палінчак та Михайло Марків зробили більше 216 тис. кадрів.