В Одесской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату: полиция начала уголовное производство

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"В полицию поступило сообщение жительницы района о том, что пьяный односельчанин оскорбляет ее брата нецензурной бранью и угрожает взорвать гранату. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и прекратили противоправные действия мужчины. По словам злоумышленника, мотивом преступления стали слухи, которые якобы потерпевший распространял о нем", - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства мужчины, во время которого в шкафу обнаружили корпус ручной осколочной гранаты с запалом. Они изъяли боеприпас и направили его на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении.

Сейчас в отношении мужчины правоохранители составили административные материалы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой квалифицируется мелкое хулиганство, и направили их в суд. По факту обнаружения гранаты следователи начали производство за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают происхождение боевого припаса и цель его хранения.

Напомним

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