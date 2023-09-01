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У Одеській області п'яний чоловік погрожував підірвати гранату: поліція розпочала кримінальне провадження

У Одеській області п'яний чоловік погрожував підірвати гранату: поліція розпочала кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував односельцю підірвати гранату. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Нацполіції України.

Цитата

"До поліції надійшло повідомлення жительки району про те, що п’яний односелець ображає її брата нецензурною лайкою та погрожує підірвати гранату. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та припинили протиправні дії чоловіка. За словами зловмисника, мотивом злочину стали чутки, які нібито потерпілий поширював про нього", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання чоловіка, під час якого у шафі виявили корпус ручної осколкової гранати із запалом. Вони вилучили боєприпас та направили його на експертизу, після чого буде вирішуватися питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Наразі відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується дрібне хуліганство, та скерували їх до суду. За фактом виявлення гранати слідчі розпочали провадження за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває. Поліцейські встановлюють походження бойового припасу та мету його зберігання.

Нагадаємо

У Одеській області чоловік взяв у заручники жінку разом з маленькою дівчинкою. Її доправили до медичного закладу із забоями голови, обличчя та руки.

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