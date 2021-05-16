В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Бронксе, на севере Нью-Йорка, произошла стрельба, в результате которой пострадали 5 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC.
Детали
Стрельба произошла на Вебстер-авеню возле ресторана McDonald's. Ответственные сотрудники обнаружили одного из пострадавших на месте происшествия, в то время как остальные четверо направлялись в соседнюю больницу Ливанского Бронкса. Степень полученных травм не было известно сразу, но, как считали, большинство из них не несет угрозы жизни.
Полиция не сразу имела повод для стрельбы или информацию о потенциальных подозреваемых. Расследование продолжается.
Напомним
По меньшей мере пять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Авентура, штат Флорида.