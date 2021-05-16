У Нью-Йорку внаслідок стрілянини постраждали 5 осіб

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Стрілянина сталася на Вебстер-авеню біля ресторану McDonald's. Відповідальні співробітники виявили одного з постраждалих на місці події, в той час як інші четверо прямували до сусідньої лікарні Ліванського Бронкса. Ступінь отриманих травм не було відомо відразу, але, як вважали, більшість із них несе загрозу життю.

Поліція не одразу мала мотив для стрілянини чи інформацію про потенційних підозрюваних. Розслідування триває.

Нагадаємо

Щонайменше п’ять людей постраждали при стрілянині в торговому центрі в місті Авентура, штат Флорида.