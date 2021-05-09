У Флориді невідомі влаштували стрілянину в ТЦ, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Щонайменше п’ять людей постраждали при стрілянині в торговому центрі в місті Авентура, штат Флорида. Про це йдеться в заяві, опублікованій в Twitter місцевим поліцейським управлінням, інформує УНН.
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“Поліція Авентури реагує на інцидент в торговому центрі. Всіх відвідувачів і співробітників виводять з території. Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення”, — повідомила поліція міста.
Деталі
Нині відомо, що поліцейським вдалося затримати “кількох підозрюваних”. Правоохоронці допитують їх.
Відзначається, що між двома групами людей виникла бійка, учасники якої згодом відкрили вогонь.
“Представник однієї з груп дістав пістолет, у відповідь член іншої групи також вийняв зброю і вистрілив”, — розповіли правоохоронці.
Поранені зараз знаходяться в медустановах, загрози їхньому життю немає.
Причини інциденту залишаються невідомими.
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Додамо
У США в результаті стрілянини на поштовому складі кур’єрської служби Fedex в місті Індіанаполіс пізно ввечері в четвер, 15 квітня, загинули не менше восьми осіб. Тіла загиблих виявлені на території складу.
Президент США Джо Байден заявив, що насильство з використанням вогнепальної зброї стало справжньою епідемією для країни
Momento cuando arrestan al sospechoso del tiroteo del Aventura Mall, al sur de Florida
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Video:Cortesía
.@MiamiMundo pic.twitter.com/ygZ0lNlEQU
shooting at aventura mall pic.twitter.com/Yhel1RVoXJ— Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021
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I was in the mall (my office is 5 mins away) when this shooting occurred a few stores over. Heard the shot, training kicked in - herded everyone, dove for cover behind cabinets. On the floor behind cover when I made this video. Pure chaos. Just left.#aventura #aventuramall pic.twitter.com/4VoWgsm5ib— Derek Smart (@dsmart) May 8, 2021