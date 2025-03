У Флориді невідомі влаштували стрілянину в ТЦ, є постраждалі

Цитата

“Поліція Авентури реагує на інцидент в торговому центрі. Всіх відвідувачів і співробітників виводять з території. Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення”, — повідомила поліція міста.

Деталі

Нині відомо, що поліцейським вдалося затримати “кількох підозрюваних”. Правоохоронці допитують їх.

Відзначається, що між двома групами людей виникла бійка, учасники якої згодом відкрили вогонь.

“Представник однієї з груп дістав пістолет, у відповідь член іншої групи також вийняв зброю і вистрілив”, — розповіли правоохоронці.

Поранені зараз знаходяться в медустановах, загрози їхньому життю немає.

Причини інциденту залишаються невідомими.

Додамо

У США в результаті стрілянини на поштовому складі кур’єрської служби Fedex в місті Індіанаполіс пізно ввечері в четвер, 15 квітня, загинули не менше восьми осіб. Тіла загиблих виявлені на території складу.

Президент США Джо Байден заявив, що насильство з використанням вогнепальної зброї стало справжньою епідемією для країни

