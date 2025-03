Во Флориде неизвестные устроили стрельбу в ТЦ, есть пострадавшие

Цитата

“Полиция Авентуры реагирует на инцидент в торговом центре. Всех посетителей и сотрудников выводят с территории. Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления”, — сообщила полиция города.

Детали

Сейчас известно, что полицейским удалось задержать “нескольких подозреваемых”. Правоохранители допрашивают их.

Отмечается, что между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.

“Представитель одной из групп достал пистолет, в ответ член другой группы также вынул оружие и выстрелил”, — рассказали правоохранители.

Раненые сейчас находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет.

Причины инцидента остаются неизвестными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вашингтоне во время стрельбы была ранена семилетняя девочка



Добавим

В США в результате стрельбы на почтовом складе курьерской службы Fedex в городе Индианаполис поздно вечером в четверг, 15 апреля, погибли не менее восьми человек. Тела погибших обнаружены на территории склада.

Президент США Джо Байден заявил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для страны

Momento cuando arrestan al sospechoso del tiroteo del Aventura Mall, al sur de Florida.

.

Video: Cortesía.

. @MiamiMundo pic.twitter.com/ygZ0lNlEQU

— Miami Mundo (@MiamiMundo) May 8, 2021

I was in the mall (my office is 5 mins away) when this shooting occurred a few stores over. Heard the shot, training kicked in — herded everyone, dove for cover behind cabinets. On the floor behind cover when I made this video. Pure chaos. Just left. #aventura #aventuramall pic.twitter.com/4VoWgsm5ib

— Derek Smart (@dsmart) May 8, 2021

shooting at aventura mall .. pic.twitter.com/Yhel1RVoXJ

— Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021