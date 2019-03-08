В Нью-Йорке хотят модернизировать систему транспорта за счет налога на роскошь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Власти штата Нью-Йорк планируют ввести налог для нерезидентов-владельцев роскошных объектов недвижимости, чтобы найти дополнительные 9 млрд долларов на финансирование модернизации транспортной системы города Нью-Йорк. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на директора бюджетного управления штата Роберта Маджик, передает УНН.
По его расчетам, плата за въезд на Манхэттен, которую намечено ввести не раньше декабря 2020 года, может принести в казну 15 млрд долларов, налог на продажи в интернете - еще 5 млрд долларов, легализация марихуаны в терапевтических целях - 2 млрд долларов, а налог на роскошь для владельцев дорогой собственности, не проживающих на постоянной основе в Нью-Йорке, - еще 9 млрд долларов.
"Но даже это не будет предохранителем нехватки средств в бюджете Транспортного управления Нью-Йорка, сверстанном в размере 40 млрд долларов", - констатировал глава бюджетного управления штата.
Власти Нью-Йорка и одноименного штата в феврале опубликовали план из 10 пунктов, нацеленных на совершенствование транспортной системы мегаполиса. План, в частности, предусматривает централизацию деятельности транспортного управления и еще пяти организаций, отвечающих за железнодорожное, автобусное и подземное сообщение в мегаполисе. Власти Нью-Йорка рассчитывают на то, что поступления от платного въезда станут источником увеличения доходной части бюджетов города и штата. Власти города это позволит выделять больше средств на удовлетворение потребностей транспортного управления в новых элементах системы сигнализации, новых железнодорожных вагонах и вагонах метро, в новых автобусах и ремонт транспортного парка.
Как сообщал УНН, комиссия по правам человека американского Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, освобождать или не допускать в любые общественные места людей через их прически или цвет волос.