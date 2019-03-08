В Нью-Йорке хотят модернизировать систему транспорта за счет налога на роскошь

По его расчетам, плата за въезд на Манхэттен, которую намечено ввести не раньше декабря 2020 года, может принести в казну 15 млрд долларов, налог на продажи в интернете - еще 5 млрд долларов, легализация марихуаны в терапевтических целях - 2 млрд долларов, а налог на роскошь для владельцев дорогой собственности, не проживающих на постоянной основе в Нью-Йорке, - еще 9 млрд долларов.

"Но даже это не будет предохранителем нехватки средств в бюджете Транспортного управления Нью-Йорка, сверстанном в размере 40 млрд долларов", - констатировал глава бюджетного управления штата.

Власти Нью-Йорка и одноименного штата в феврале опубликовали план из 10 пунктов, нацеленных на совершенствование транспортной системы мегаполиса. План, в частности, предусматривает централизацию деятельности транспортного управления и еще пяти организаций, отвечающих за железнодорожное, автобусное и подземное сообщение в мегаполисе. Власти Нью-Йорка рассчитывают на то, что поступления от платного въезда станут источником увеличения доходной части бюджетов города и штата. Власти города это позволит выделять больше средств на удовлетворение потребностей транспортного управления в новых элементах системы сигнализации, новых железнодорожных вагонах и вагонах метро, ​​в новых автобусах и ремонт транспортного парка.

Как сообщал УНН, комиссия по правам человека американского Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, освобождать или не допускать в любые общественные места людей через их прически или цвет волос.