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У Нью-Йорку хочуть модернізувати систему транспорту за рахунок податку на розкіш

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Влада штату Нью-Йорк планують ввести податок для нерезидентів-власників розкішних об'єктів нерухомості, щоб знайти додатково 9 млрд доларів на фінансування модернізації транспортної системи міста Нью-Йорк. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg з посиланням на директора бюджетного управління штату Роберта Маджік, передає УНН.

За його розрахунками, плата за в'їзд на Манхеттен, яку намічено ввести не раніше грудня 2020 року, може принести в казну 15 млрд доларів, податок на продажу в інтернеті - ще 5 млрд доларів, легалізація марихуани в терапевтичних цілях - 2 млрд доларів, а податок на розкіш для власників дорогої власності, які не проживають на постійній основі в Нью-Йорку, - ще 9 млрд доларів.

"Але навіть це не є запобіжником браку коштів в бюджеті Транспортного управління Нью-Йорка, зверстаному в розмірі 40 млрд доларів", - констатував глава бюджетного управління штату.

Влада Нью-Йорка і однойменного штату в лютому опублікували план із 10 пунктів, націлених на вдосконалення транспортної системи мегаполісу. План, зокрема, передбачає централізацію діяльності транспортного управління і ще п'яти організацій, що відповідають за залізничне, автобусне і підземне повідомлення в мегаполісі. Влада Нью-Йорка розраховують на те, що надходження від платного в'їзду стануть джерелом збільшення доходної частини бюджетів міста та штату. Владі міста це дозволить виділяти більше коштів на задоволення потреб транспортного управління в нових елементах системи сигналізації, нових залізничних вагонах і вагонах метро, ​​в нових автобусах і ремонт транспортного парку.

Як повідомляв УНН, комісія з прав людини американського Нью-Йорка розробила постанову, яка забороняє дискримінувати, звільняти чи не допускати в будь-які громадські місця людей через їхні зачіски або колір волосся.

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