В новогоднюю ночь в США погибли 10 человек в результате стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Соединенных Штатах в результате инцидентов в канун Нового года и в ночь на 1 января погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.
Согласно базе данных, собранной Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета, в 2019 году в результате массовых убийств погибло более 210 человек. Всего произошло 41 массовое убийство, в том числе 33 массовых расстрелах в таких местах, как Эль-Пасо и Одесса, штат Техас; Дейтон, штат Огайо; Виргиния-Бич, Вирджиния; и Джерси-Сити, Нью-Джерси.
В течение нескольких часов нового десятилетия погибли в том числе двое подростков. Также несколько перестрелок происходили в ночных клубах и барах.
Два человека были смертельно ранены, когда человек открыл стрельбу во время празднования 2020 году в клубе в Орландо, штат Флорида. А в ночном клубе в Лаббок, штат Техас, стрелок убил двух мужчин, 17 и 24 лет.
В Хантингтоне, штат Западная Виргиния, по меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в баре в начале Нового года.
Четыре человека в Сент-Луисе были застрелены рано утром. Трое были найдены мертвыми в одном месте, где четвертый пострадавший был ранен в ногу, но выжил. Один человек был смертельно ранен, а другой ранен в результате отдельного инцидента.
По данным полиции штата Айова, также был смертельно ранен мальчик в Де-Мойне.
Также двое мужчин были смертельно ранены в Филадельфии.
Напомним, количество массовых убийств в США достигла рекордных показателей в 2019 году.