Кількість масових вбивств в США досягла рекордних показників у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кількість масових вбивств в США в 2019 році досягло рекордних показників. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press з посиланням на статистичні дані, зібрані ним у співпраці з газетою USA Today і Північно-Східним університетом в Бостоні (штат Массачусетс), передає УНН.
Згідно з опублікованими даними, в 2019 році в США був зареєстрований 41 випадок масових вбивств, коли від рук зловмисників гинули чотири або більше осіб. З них 33 інциденту були пов’язані зі стріляниною. Всього за рік в результаті таких нападів загинули 211 осіб.
AP підкреслює, що відповідна статистика ведеться з 2004 року, проте архівні документи вказують, що нинішні дані перевищують річні показники за кількістю масових вбивств з періоду у 70-х роках минулого століття. До публікації даних за минулі 12 місяців рекорд за цим показником утримував 2006 рік, коли число нападів сягнуло 38.
При цьому до цих пір роком, за який в результаті масових нападів загинула найбільша кількість людей, залишається 2017-й. Тоді стрілянина на музичному фестивалі в Лас-Вегасі (штат Невада) забрала життя 58 осіб. Цей випадок став найкривавішим масовим розстрілом людей в новітній історії США.