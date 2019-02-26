В новый парламент Молдовы прошли четыре партии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25474 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47080 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120873 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123457 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124723 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122625 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145196 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В новый парламент Молдовы прошли четыре партии

В новый парламент Молдовы прошли четыре партии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила результаты парламентских выборов 24 февраля после обработки 100% бюллетеней. После того, как выборы признают состоявшимися, парламент сформируют четыре формирования: Партия социалистов (ПСРМ), блок ACUM, Демократическая партия (ДПМ) и партия "Шор", передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

После подсчета 100% голосов ЦИК страны сообщила, что в результате голосования по национальному округу ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM - 26,84%, ДПМ - 23,62%, а партия "Шор" - 8,32% голосов . Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей при избирательном пороге 6%.

По подсчетам политологов, с учетом одномандатников, социалисты должны получить 35 мест в парламенте, демократы - 30 мест, представители блока ACUM - 26 мест, а партии "Шор" - семь мест. Еще на три кресла претендуют независимые депутаты.

В парламентских выборах 24 февраля приняли участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИК страны, явка составила около 50%. В избирательных участках за рубежом проголосовали более 74 тыс. избирателей, а в Приднестровье - 37 тыс.

Напомним, референдум в Молдове признан состоявшимся, объявлены первые результаты.

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