У новий парламент Молдови пройшли чотири партії

Після підрахунку 100% голосів ЦВК країни повідомила, що у результаті голосування по національному округу ПСРМ набрала 31,15% голосів, блок ACUM - 26,84%, ДПМ - 23,62%, а партія "Шор" - 8,32% голосів. Решта партій набрали менше 4% голосів виборців при виборчому порозі 6%.

За підрахунками політологів, з урахуванням одномандатників, соціалісти повинні отримати 35 місць у парламенті, демократи - 30 місць, представники блоку ACUM - 26 місць, а партії "Шор" - сім місць. Ще на три крісла претендують незалежні депутати.

У парламентських виборах 24 лютого взяли участь понад 1,45 млн громадян Молдови. За даними ЦВК країни, явка становила близько 50%. У виборчих дільницях за кордоном проголосували більше 74 тис. виборців, а у Придністров'ї - 37 тис.

Нагадаємо, референдум у Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати.