В Новой Каховке уничтожен еще один склад боеприпасов рашистов - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Херсонской области в Новой Каховке уничтожили еще один склад боеприпасов российских оккупантов, а состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Подтверждено уничтожение семи рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склада боеприпасов в Новой Каховке", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
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В командовании сообщили, что "состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов".
"Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - отметили в ОК "Юг".
Также в ОК сообщили о ситуации в Черном море. Отмечается, что в штормовом Черном море 12 кораблей и катеров вражеской группировки маневрируют вблизи Крыма. По-прежнему наготове 4 носителя с 28 ракетами «Калибр».
Дополнение
25 августа утром снова был нанесен удар по Антоновскому мосту в Херсонской области.