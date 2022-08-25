У Новій Каховці знищили ще один склад боєприпасів рашистів - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Херсонщині у Новій Каховці знищили ще один склад боєприпасів російських окупантів, а стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах. Підтверджено знищення семи рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 склад боєприпасів в Новій Каховці", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
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У командуванні повідомили, що "стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів".
"Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зауважили в ОК "Південь".
Також в ОК повідомили про ситуацію у Чорному морі. Зазначається, що в штормовому Чорному морі 12 кораблів та катерів ворожого угруповання маневрують поблизу Криму. Як і раніше напоготові 4 носії з 28 ракетами «Калібр».
Доповнення
25 серпня вранці знову було завдано удару по Антонівському мосту у Херсонській області.