В Новой Каховке идут бои - росСМИ

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“...идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции", - рассказал сотрудник оккупационных властей Новой Каховки с позывным "Тайфун”

Детали

Также росСМИ пишут, что оккупанты якобы отражают высадку ВСУ. Звуки боев также слышно в Таврическом и Соснах.

Напомним

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а военные Нацгвардии продвинулись до 1,5 км в Запорожской области.







