В Новой Каховке идут бои - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во временно оккупированной Новой Каховке, Херсонская область, слышно, как идут бои, сообщает росСМИ, пишет УНН.
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“...идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции", - рассказал сотрудник оккупационных властей Новой Каховки с позывным "Тайфун”
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Также росСМИ пишут, что оккупанты якобы отражают высадку ВСУ. Звуки боев также слышно в Таврическом и Соснах.
Напомним
В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а военные Нацгвардии продвинулись до 1,5 км в Запорожской области.