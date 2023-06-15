Сили оборони протягом тижня звільнили 7 населених пунктів, на Запорізькому напрямку просунулися місцями на 1,5 км
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях, а військові Нацгвардії просунулись до 1,5 км у Запорізькій області. Про це на брифінгу повідомили заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний командир Олексій Громов та заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН.
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"Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. Протягом останнього тижня наші війська просунулися вглиб противника до трьох кілометрів в районі населеного пункту Мала Токмачка та до семи кілометрів в районі населеного пункту південніше Великої Новосілки", - повідомив Громов.
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Бригадний командир додав, що загалом українські бійці звільнили 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях та повернули під контроль України понад 100 кв. км. Своєю чергою, Уршалович поінформував, що військові Нацгвардії у складі Сил оборони просунулись до 1,5 км у Запорізькій області.
"На Оріхівському напрямку окремі підрозділи Нацгвардії ведуть наступальні штурмові дії у складі Сил оборони. Незважаючи на значну щільність мінно-вибухових загороджень та інтенсивні артилерійські обстріли, мають частковий успіх, просунулись на глибину від 650 до 1500 м в напрямку села Новопокровка", - сказав він.
Полковник зазначив, що у районі Времівки та Великої Новосілки нацгвардійці утримують займані позиції в умовах щільного вогневого впливу.
Нагадаємо
Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів.