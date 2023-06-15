Силы обороны в течение недели освободили 7 населенных пунктов, на Запорожском направлении продвинулись местами на 1,5 км

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"Силы обороны на Запорожском направлении продолжают очистку украинских городов и поселков от захватчиков. В течение последней недели наши войска продвинулись вглубь противника до трех километров в районе населенного пункта Малая Токмачка и до семи километров в районе населенного пункта южнее Великой Новоселки", - сообщил Громов.

Детали

Бригадный командир добавил, что в целом украинские бойцы освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и вернули под контроль Украины более 100 кв. км. В свою очередь, Уршалович сообщил, что военные Нацгвардии в составе Сил обороны продвинулись до 1,5 км в Запорожской области.

"На Ореховском направлении отдельные подразделения Нацгвардии ведут наступательные штурмовые действия в составе Сил обороны. Несмотря на значительную плотность минно-взрывных заграждений и интенсивные артиллерийские обстрелы, имеют частичный успех, продвинулись на глубину от 650 до 1500 м в направлении села Новопокровка", - сказал он.

Полковник отметил, что в районе Времовки и Большой Новоселки нацгвардейцы удерживают занимаемые позиции в условиях плотного огневого воздействия.

Напомним

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.