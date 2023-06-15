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Силы обороны в течение недели освободили 7 населенных пунктов, на Запорожском направлении продвинулись местами на 1,5 км

Киев • УНН

 • 953980 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а военные Нацгвардии продвинулись до 1,5 км в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный командир Алексей Громов и заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает УНН.

Силы обороны в течение недели освободили 7 населенных пунктов, на Запорожском направлении продвинулись местами на 1,5 км

Цитата

"Силы обороны на Запорожском направлении продолжают очистку украинских городов и поселков от захватчиков. В течение последней недели наши войска продвинулись вглубь противника до трех километров в районе населенного пункта Малая Токмачка и до семи километров в районе населенного пункта южнее Великой Новоселки", - сообщил Громов.

Детали

Бригадный командир добавил, что в целом украинские бойцы освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и вернули под контроль Украины более 100 кв. км. В свою очередь, Уршалович сообщил, что военные Нацгвардии в составе Сил обороны продвинулись до 1,5 км в Запорожской области.

"На Ореховском направлении отдельные подразделения Нацгвардии ведут наступательные штурмовые действия в составе Сил обороны. Несмотря на значительную плотность минно-взрывных заграждений и интенсивные артиллерийские обстрелы, имеют частичный успех, продвинулись на глубину от 650 до 1500 м в направлении села Новопокровка", - сказал он.

Полковник отметил, что в районе Времовки и Большой Новоселки нацгвардейцы удерживают занимаемые позиции в условиях плотного огневого воздействия.

Напомним

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.

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