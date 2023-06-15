У Новій Каховці точаться бої - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці, Херсонщина, чутно, як точаться бої, повідомляє росЗМІ, пише УНН.
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“... точиться інтенсивний обстріл, звуки вибуху, все доноситься з боку берега. Але ми знаходимося на місці, причин для паніки немає, берег укріплений, хлопці тримають свої позиції", - розповів співробітник окупаційної влади Нової Каховки із позивним "Тайфун”
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Також росЗМІ пишуть, що окупанти нібито відбивають висадку ЗСУ. Звуки боїв також чутно у Таврійську та Соснах.
Нагадаємо
Протягом останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях, а військові Нацгвардії просунулись до 1,5 км у Запорізькій області.