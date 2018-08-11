В Норвегии зависимым раздадут бесплатный героин для "повышения уровня жизни"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Норвегии сотням наркоманов предоставят бесплатный героин для того, чтобы “повысить уровень жизни”. По мнению властей это снизит уровень смертности и преступности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Independent.
Норвежское правительство в 2020 году проведет эксперимент и раздаст 400 наркоманам бесплатный героин. Все потому, что в Норвегии самая высокая смертность от передозировки наркотиками в Европе. Недавно в Норвегии декриминализировали наркотики, но правительство отказывается легализовать даже каннабис и другие наркотики или психотпропные вещества.
Норвежскому Управлению по здравоохранению и социальным вопросам поручено предложить экспериментальный проект для выявления пациентов, которые могут воспользоваться программой, изучить методы его внедрения и рассчитать затраты.
“Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое даст... лучшее качество жизни для некоторых наркоманов, которые сегодня вне нашей досягаемости и которым текущие программы не помогают”, — сказал министр здравоохранения Бенте Гойе.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Гватемале задержали подлодку с кокаином в упаковках с фото Неймара.