В Норвегии зависимым раздадут бесплатный героин для "повышения уровня жизни"

Норвежское правительство в 2020 году проведет эксперимент и раздаст 400 наркоманам бесплатный героин. Все потому, что в Норвегии самая высокая смертность от передозировки наркотиками в Европе. Недавно в Норвегии декриминализировали наркотики, но правительство отказывается легализовать даже каннабис и другие наркотики или психотпропные вещества.

Норвежскому Управлению по здравоохранению и социальным вопросам поручено предложить экспериментальный проект для выявления пациентов, которые могут воспользоваться программой, изучить методы его внедрения и рассчитать затраты.

“Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое даст... лучшее качество жизни для некоторых наркоманов, которые сегодня вне нашей досягаемости и которым текущие программы не помогают”, — сказал министр здравоохранения Бенте Гойе.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Гватемале задержали подлодку с кокаином в упаковках с фото Неймара.