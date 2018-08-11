У Норвегії залежним роздадуть безкоштовний героїн для "підвищення рівня життя"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Норвегії сотням наркоманів нададуть безкоштовний героїн для того, щоб “підвищити рівень життя”. На думку влади це знизить рівень смертності і злочинності. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Independent.
Норвезький уряд в 2020 році проведе експеримент і роздасть 400 наркоманам безкоштовний героїн. Все через те, що в Норвегії найвища смертність від передозування наркотиками в Європі. Нещодавно в Норвегії декриміналізували наркотики, але уряд відмовляється легалізувати навіть канабіс і інші наркотики чи психотпропні речовини.
Норвезькому Управлінню з охорони здоров’я і соціальних питань доручено запропонувати експериментальний проект для виявлення пацієнтів, які можуть скористатися програмою, вивчити методи його впровадження і розрахувати витрати.
“Ми сподіваємося, що це забезпечить вирішення, яке надасть ... кращу якість життя для деяких наркоманів, які сьогодні поза нашої досяжності і яким поточні програми не допомагають”, — сказав міністр охорони здоров’я Бенте Гойе.
Як повідомляв УНН, минулого місяця в Гватемалі затримали підводний човен з кокаїном в упаковках з фото Неймара.