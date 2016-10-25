В Норвегии произошла утечка радиоактивного йода из атомного реактора

В институте отмечают, что утечка радиоактивного йода произошла "из-за технического сбоя при обработке топлива в реакторном зале". Сразу все работники объекта были эвакуированы.

Отмечается, что в настоящее время утечка уже ликвидирована. Она не представляет никакого вреда окружающей среде. Руководство института инициировало расследование причин инцидента.

Известно, что реактор Института энергетики расположен близко к границе со Швецией. В свою очередь в Швеции сообщили, что они не зафиксировали никакого излучения после утечки йода.