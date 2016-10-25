У Норвегії стався витік радіоактивного йоду з атомного реактору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Інституті енергетичних технологій, що на півдні Норвегії, стався витік радіоактивного йоду, передає УНН з посиланням на Sky News.
В інституті зазначають, що витік радіоактивного йоду стався "через технічний збій при обробці палива в реакторному залі". Відразу усіх працівників об’єкту було евакуйовано.
Зазначається, що наразі витік вже ліквідували. Він не становить ніякої шкоди навколишньому середовищу. Керівництво інституту ініціювало розслідування причин інциденту.
Відомо, що реактор Інституту енергетики розташований близько до кордону зі Швецією. У свою чергу в Швеції повідомили, що вони не зафіксували ніякого випромінювання після витоку йоду.