В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: главы ОГА сообщают о ракетной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Главы ОГА сообщают о ракетной опасности, а в Офисе Президента призывают не игнорировать сирены, передает УНН.
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"Внимание! Ракетная угроза! Не пренебрегаем своей безопасностью! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!" - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги. К этому призыву присоединились председатель Николаевской ОГА Виталий Ким и глава Днепропетровского облсовета Дмитрий Лукашук.
По данным Карты воздушных тревог, сирены звучат в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Сумской областях.
Дополнение
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
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