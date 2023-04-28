У низці областей України оголошена повітряна тривога: голови ОВА повідомляють про ракетну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У низці областей України оголошена повітряна тривога. Глави ОВА повідомляють про ракетну небезпеку, а в Офісі Президента закликають не ігнорувати сирени, передає УНН.
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"Увага! Ракетна загроза! Не нехтуємо своєю безпекою! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!" - написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Глава Офісу Президента закликав не ігнорувати тривоги. До цього заклику долучились голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Дніпропетровської облради Дмитро Лукашук.
За даними Карти повітряних тривог, сирени звучать у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Сумській областях.
Доповнення
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
В Черкаській області оголошують триденну жалобу.