В Германии Facebook планирует запуск системы проверки новостей

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Политики и спецслужбы ФРГ имеют опасения, что дезинформация может повлиять на проведение выборов в стране. Берлин не исключает возможность вмешательства. Как следствие Facebook усиливает контроль за верификацией контента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

И политики, и спецслужбы ФРГ опасаются, что дезинформация может сыграть свою роль и на предстоящих выборах в бундестаг. И здесь, как считают в Берлине, не может обойтись без вмешательства Москвы.

На этом фоне руководство Facebook решило усилить контроль за верификацией контента в немецком сегменте сети.

Заняться этим должен исследовательский центр Correctiv.

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