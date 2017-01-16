В Германии Facebook планирует запуск системы проверки новостей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Политики и спецслужбы ФРГ имеют опасения, что дезинформация может повлиять на проведение выборов в стране. Берлин не исключает возможность вмешательства. Как следствие Facebook усиливает контроль за верификацией контента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
И политики, и спецслужбы ФРГ опасаются, что дезинформация может сыграть свою роль и на предстоящих выборах в бундестаг. И здесь, как считают в Берлине, не может обойтись без вмешательства Москвы.
На этом фоне руководство Facebook решило усилить контроль за верификацией контента в немецком сегменте сети.
Заняться этим должен исследовательский центр Correctiv.