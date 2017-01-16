У Німеччині Facebook планує запуск системи перевірки новин

І політики, і спецслужби ФРН побоюються, що дезінформація може зіграти свою роль і на майбутніх виборах в бундестаг. І тут, як вважають в Берліні, не може обійтися без втручання Москви.

На цьому тлі керівництво Facebook вирішило посилити контроль за верифікацією контенту в німецькому сегменті мережі.

Зайнятися цим має дослідницький центр Correctiv.