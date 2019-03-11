В Германии закрывается больше аптек, чем открывается новых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Темпы убыли количества аптек в Германии, достигшие рекордных значений в 2017 году, сегодня сохраняются. Об этом сообщает Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände — ABDA), передает УНН со ссылкой на журнал "Аптека".
По опубликованным данным, в конце 2018 года в Германии насчитывалось 19 423 общественные аптеки, тогда как к концу 2017 года их было 19 748. Сокращение количества розничных точек на 1,6% (325 аптек) является максимальной величиной из когда-либо зарегистрированных за календарный год.
Текущее число аптек достигло минимального значения с середины 1980-х годов. Плотность аптек снизилась с 24 до 23 аптек на 100 тыс. жителей и теперь значительно ниже среднего показателя по ЕС (31).
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Отмечается, что разница в 325 розничных точек является результатом 97 новых открытий и 422 закрытий. Соответственно, число владельцев аптек сократилось с 15 236 до 14 882. Их компании вместе с 4541 филиалом составляют 19 423 аптеки.
В Германии действует запрет на множественное владение (и владение третьей стороной), но фармацевты имеют право на открытие трех филиалов в непосредственной близости от основной аптеки, за которую они несут полную личную ответственность.
Напомним, что в Украине, следуя европейской практике, депутаты также хотят ограничить количество аптек у одного собственника. Соответствующая инициатива закреплена в законопроекте № 8591-д.
Целью такой нормы политики называют демонополизацию отечественного аптечного рынка, где сегодня, по оценкам экспертов, именно сетевики диктуют ценовую политику на рынке лекарств.
Законопроект 8591-д был поддержан Комитетом ВР по вопросам здравоохранения и ожидает своего вынесения на голосование.