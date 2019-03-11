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У Німеччині закривається більше аптек, ніж відкривається нових

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Темпи зменшення кількості аптек в Німеччині, які досягли рекордних значень в 2017 році, сьогодні зберігаються. Про це повідомляє Федеральний союз фармацевтичних асоціацій Німеччини (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände - ABDA), передає УНН з посиланням на журнал "Аптека".

За опублікованими даними, в кінці 2018 року в Німеччині налічувалося 19 423 громадські аптеки, тоді як до кінця 2017 року їх було 19 748. Скорочення кількості роздрібних точок на 1,6% (325 аптек) є максимальною величиною з коли-небудь зареєстрованих за календарний рік.

Поточна кількість аптек досягла мінімального значення з середини 1980-х років. Щільність аптек знизилася з 24 до 23 аптек на 100 тис. жителів і тепер значно нижче середнього показника по ЄС (31).

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Відзначається, що різниця в 325 роздрібних точок є результатом 97 нових відкриттів і 422 закриттів. Відповідно, кількість власників аптек скоротилося з 15 236 до 14 882. Їх компанії разом з 4541 філією становлять 19 423 аптеки.

У Німеччині діє заборона на множинне володіння (і володіння третьою стороною), але фармацевти мають право на відкриття трьох філій в безпосередній близькості від основної аптеки, за яку вони несуть повну особисту відповідальність.

Нагадаємо, що в Україні, дотримуючись європейської практики, депутати також хочуть обмежити кількість аптек у одного власника. Відповідна ініціатива закріплена в законопроекті № 8591-д.

Метою такої норми політики називають демонополізацію вітчизняного аптечного ринку, де сьогодні, за оцінками експертів, саме мережевики диктують цінову політику на ринку ліків.

Законопроект 8591-д був підтриманий Комітетом ВР з питань охорони здоров'я та очікує свого винесення на голосування.

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