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В Германии есть три месяца, чтобы предупредить "газовый кризис" в стране - Bloomberg

В Германии есть три месяца, чтобы предупредить "газовый кризис" в стране - Bloomberg

Киев • УНН

 • 181733 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Германия должна решить проблему с дефицитом газа в течение ближайших трех месяцев во избежание беспрецедентной катастрофы этой зимой. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, пишет УНН.

Цитата

«Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина осталось мало времени, чтобы не допустить недостатка энергоресурсов этой зимой. Дефицит в Германии может приобрести беспрецедентный характер, поскольку ни одна другая страна Европы не подвержена такому риску, как крупнейшая экономика региона, где почти половина всех зданий отапливается с помощью топлива», — говорится в публикации.

Детали 

По данным Bloomberg, именно нерешительная политика кабмина ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также неспособность правительства страны найти альтернативу поставкам российского газа поставили Германию в столь затруднительное положение.

«Города в Германии уже экономят на освещении и горячей воде, пытаясь предотвратить катастрофу. Президентский дворец в Берлине больше не освещается в темное время суток, в Ганновере нет горячей воды в душевых бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят специальные места с обогревателями, предназначенные для защиты людей от холода. И это только начало кризиса», – отмечают авторы.

Более того, новое повышение цен на электроэнергию станет дополнительным ударом по малоимущим слоям населения. По данным Кельнского института экономических исследований, почти каждый четвертый немец скатился до уровня «энергетической бедности», а это значит, что рост коммунальных платежей для этой категории граждан оказывает существенное влияние на их способность покрывать другие расходы.

Рост опасений по поводу того, что страна не сможет добиться необходимого уровня заполненности газохранилищ, отражаются и на промышленном секторе, говорится в публикации. По результатам опроса, проведенного Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат среди более чем 3500 компаний, более 16% промышленных предприятий Германии допускают возможность сокращения производства или отказа от некоторых видов деятельности из-за усиливающегося энергетического кризиса.

Журналисты отмечают, что крупнейший в мире химический концерн BASF уже сократил производство аммиака, необходимого для удобрений из-за снижения рентабельности на фоне роста цен на газ. Кроме того, резкое похолодание в Европе и Азии заставит энергетические компании бороться за и без того ограниченные запасы сжиженного газа.

Дополнение 

После блокировки газопровода "Северный поток", германские газохранилища перестали наполняться. Впервые с апреля 2022 г. уровень хранения снизился.

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