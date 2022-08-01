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У Німеччини є три місяці, щоб попередити "газову кризу" в країні - Bloomberg

У Німеччини є три місяці, щоб попередити "газову кризу" в країні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 181746 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Німеччина має вирішити проблему з дефіцитом газу протягом найближчих трьох місяців, щоб уникнути безпрецедентної катастрофи цієї зими. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, пише УНН.

Цитата

«Незважаючи на те, що зараз розпал літа, у Берліна залишилося мало часу, щоб не допустити нестачі енергоресурсів цієї зими. Дефіцит у Німеччині може набути безпрецедентного характеру, оскільки жодна інша країна Європи не схильна до такого ризику, як найбільша економіка регіону, де майже половина всіх будівель опалюється за допомогою палива», — йдеться у публікації.

Деталі

За даними Bloomberg, саме нерішуча політика кабміну ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем, а також нездатність уряду країни знайти альтернативу постачанням російського газу поставили Німеччину в таке скрутне становище.

«Міста в Німеччині вже економлять на освітленні та гарячій воді, намагаючись запобігти катастрофі. Президентський палац у Берліні більше не висвітлюється у темний час доби, у Ганновері немає гарячої води в душових басейнах та спортивних залах, а муніципалітети по всій країні готують спеціальні місця з обігрівачами, призначені для захисту людей від холоду. І це лише початок кризи», - зазначають автори.

Більше того, нове підвищення цін на електроенергію стане додатковим ударом по малозабезпечених верствах населення. За даними Кельнського інституту економічних досліджень, майже кожен четвертий німець скотився до рівня «енергетичної бідності», а це означає, що зростання комунальних платежів для цієї категорії громадян суттєво впливає на їхню здатність покривати інші витрати.

Зростання побоювання з приводу того, що країна не зможе досягти необхідного рівня заповненості газосховищ, відбиваються і на промисловому секторі, йдеться в публікації. За результатами опитування, проведеного Асоціацією німецьких торгово-промислових палат серед більш ніж 3500 компаній, більше 16% промислових підприємств Німеччини допускають можливість скорочення виробництва або відмови від деяких видів діяльності через енергетичну кризу, що посилюється.

Журналісти зазначають, що найбільший у світі хімічний концерн BASF вже скоротив виробництво аміаку, необхідного для добрив через зниження рентабельності на тлі зростання цін на природний газ. Крім цього, різке похолодання в Європі та Азії змусить енергетичні компанії боротися за і без того обмежені запаси зрідженого газу.

Доповнення 

Після блокування газопроводу "Північний потік", німецькі газосховища перестали наповнюватися. Вперше з квітня 2022 року рівень зберігання знизився.

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