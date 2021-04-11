В Германии разработали веб-камеру в форме глаза

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Инженер Марк Тессье создал веб-камеру в форме человеческого глаза, она может видеть, моргать, оглядываться и наблюдать за вами. Свою работу Тессье назвал Eyecam и вложил в нее глубокий смысл. По мнению инженера, глаза человека имеют большое значение при общении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.