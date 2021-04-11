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В Германии разработали веб-камеру в форме глаза

В Германии разработали веб-камеру в форме глаза

Киев  •  УНН

 • 31802 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Инженер Марк Тессье создал веб-камеру в форме человеческого глаза, она может видеть, моргать, оглядываться и наблюдать за вами. Свою работу Тессье назвал Eyecam и вложил в нее глубокий смысл. По мнению инженера, глаза человека имеют большое значение при общении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Цитата

“То, как собеседник смотрит на вас или, наоборот, не смотрит, отводит взгляд, прикрывает веки, закатывает глаза — все это очень важно. Через взгляд мы можем почувствовать счастье, гнев, скуку или усталость. Все мы знакомы с этими сигналами, которые влияют на наше сознание и поведение”, — говорит Тессье.

Детали

Марк Тессье считает, что веб-камера — это такой же собеседник, поэтому она должна проявлять эмоции.

Eyecam была разработана группой исследователей под руководством Марка Тессье в Лаборатории взаимодействия человека и компьютера Саарландского университета в Германии.

Новинку представят на предстоящей конференции по человеческому фактору в вычислительных системах.

Внутри искусственного глазного яблока Eyecam находится настоящий датчик и линза веб-камеры, которые окружены силиконом. Это обеспечивает функционирование век и анимированную бровь, приводимую в действие шестью электрическими сервоприводами, которые заменяют мышцы.

Eyecam выглядит как человеческий глаз но цель этого исследования — заставить его двигаться и реагировать, как настоящий человеческий глаз.

В своем блоге Марк Тессье поделился мыслями о том, зачем была создана эта камера.

Ее цель — стереть границы. Таким образом он предлагает бросить вызов традиционным устройствам и призывает переосмыслить то, как должны выглядеть привычные вещи. Свой эксперимент Тессье начал в 2019 году с чехла для телефона, имитирующего человеческую кожу. Он полностью повторяет чувствительность кожи и управляет смартфоном. Кроме чехла в подобном стиле были созданы чехол для ноутбука и ремешок для часов.

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