В Германии разработали веб-камеру в форме глаза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Инженер Марк Тессье создал веб-камеру в форме человеческого глаза, она может видеть, моргать, оглядываться и наблюдать за вами. Свою работу Тессье назвал Eyecam и вложил в нее глубокий смысл. По мнению инженера, глаза человека имеют большое значение при общении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
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“То, как собеседник смотрит на вас или, наоборот, не смотрит, отводит взгляд, прикрывает веки, закатывает глаза — все это очень важно. Через взгляд мы можем почувствовать счастье, гнев, скуку или усталость. Все мы знакомы с этими сигналами, которые влияют на наше сознание и поведение”, — говорит Тессье.
Детали
Марк Тессье считает, что веб-камера — это такой же собеседник, поэтому она должна проявлять эмоции.
Eyecam была разработана группой исследователей под руководством Марка Тессье в Лаборатории взаимодействия человека и компьютера Саарландского университета в Германии.
Новинку представят на предстоящей конференции по человеческому фактору в вычислительных системах.
Внутри искусственного глазного яблока Eyecam находится настоящий датчик и линза веб-камеры, которые окружены силиконом. Это обеспечивает функционирование век и анимированную бровь, приводимую в действие шестью электрическими сервоприводами, которые заменяют мышцы.
Eyecam выглядит как человеческий глаз но цель этого исследования — заставить его двигаться и реагировать, как настоящий человеческий глаз.
В своем блоге Марк Тессье поделился мыслями о том, зачем была создана эта камера.
Ее цель — стереть границы. Таким образом он предлагает бросить вызов традиционным устройствам и призывает переосмыслить то, как должны выглядеть привычные вещи. Свой эксперимент Тессье начал в 2019 году с чехла для телефона, имитирующего человеческую кожу. Он полностью повторяет чувствительность кожи и управляет смартфоном. Кроме чехла в подобном стиле были созданы чехол для ноутбука и ремешок для часов.