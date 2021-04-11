У Німеччині розробили веб-камеру у формі ока

Цитата

“Те, як співрозмовник дивиться на вас або, навпаки, не дивиться, відводить погляд, прикриває повіки, закочує очі — все це дуже важливо. Через погляд ми можемо відчути щастя, гнів, нудьгу або втому. Всі ми знайомі з цими сигналами, що впливають на нашу свідомість і поведінку”, — говорить Тессьє.

Деталі

Марк Тессье вважає, що веб-камера — це такий же співрозмовник, тому вона повинна проявляти емоції.

Eyecam була розроблена групою дослідників під керівництвом Марка Тессьє в Лабораторії взаємодії людини і комп’ютера Саарландського університету в Німеччині.

Новинку представлять на майбутній конференції з людського фактору в обчислювальних системах.

Усередині штучного очного яблука Eyecam знаходиться справжній датчик і лінза веб-камери, які оточені силіконом. Це забезпечує функціонування повік і анімовану брову, що приводиться в дію шістьма електричними сервоприводами, які заміняють м’язи.

Eyecam виглядає як людське око, але мета цього дослідження — змусити його рухатися і реагувати, як справжнє людське око.

У своєму блозі Марк Тессьє поділився думками про те, навіщо була створена ця камера.

Його мета — стерти кордони. Таким чином він пропонує кинути виклик традиційним пристроям і закликає переосмислити те, як повинні виглядати звичні речі. Свій експеримент Тессье почав в 2019 році з чохла для телефону, що імітує людську шкіру. Він повністю повторює чутливість шкіри і управляє смартфоном. Крім чохла в подібному стилі були створені чохол для ноутбука і ремінець для годинника.