В Германии началась Климатическая конференция ООН

Отмечается, что это - крупнейшая международная конференция, когда-либо проходила в Германии. Участие в конференции примут целом 25 000 участников.

Мероприятие продлится две недели и будет посвящен воплощению в жизнь пунктов Парижской климатического соглашения.

Среди прочего, речь пойдет о конкретных правилах, которые помешали странам демонстрировать данные о выбросах CO2, не соответствуют действительности, а также о последствиях выхода из Парижского соглашения США.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в Парижской климатическому соглашению на надлежащих условиях.