В Германии началась Климатическая конференция ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В немецком Бонне в понедельник, 6 ноября, началась международная Климатическая конференция ООН (COP23), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что это - крупнейшая международная конференция, когда-либо проходила в Германии. Участие в конференции примут целом 25 000 участников.
Мероприятие продлится две недели и будет посвящен воплощению в жизнь пунктов Парижской климатического соглашения.
Среди прочего, речь пойдет о конкретных правилах, которые помешали странам демонстрировать данные о выбросах CO2, не соответствуют действительности, а также о последствиях выхода из Парижского соглашения США.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в Парижской климатическому соглашению на надлежащих условиях.