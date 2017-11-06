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У Німеччині розпочалася Кліматична конференція ООН

У Німеччині розпочалася Кліматична конференція ООН

Київ • УНН

 • 10733 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У німецькому Бонні в понеділок, 6 листопада, розпочалася міжнародна Кліматична конференція ООН (COP23), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що це - найбільша міжнародна конференція, яка будь-коли проходила у Німеччині. Участь в конференції візьмуть  загалом 25 тисяч учасників.

Захід триватиме два тижні і буде присвячений втіленню в життя пунктів Паризької кліматичної угоди.

Серед іншого, йтиметься про конкретні правила, які б завадили країнам демонструвати дані про викиди CO2, що не відповідають дійсності, а також про наслідки виходу з Паризької угоди США.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати можуть залишитись у Паризькій кліматичній угоді на належних умовах.

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