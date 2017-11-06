У Німеччині розпочалася Кліматична конференція ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У німецькому Бонні в понеділок, 6 листопада, розпочалася міжнародна Кліматична конференція ООН (COP23), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що це - найбільша міжнародна конференція, яка будь-коли проходила у Німеччині. Участь в конференції візьмуть загалом 25 тисяч учасників.
Захід триватиме два тижні і буде присвячений втіленню в життя пунктів Паризької кліматичної угоди.
Серед іншого, йтиметься про конкретні правила, які б завадили країнам демонструвати дані про викиди CO2, що не відповідають дійсності, а також про наслідки виходу з Паризької угоди США.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати можуть залишитись у Паризькій кліматичній угоді на належних умовах.