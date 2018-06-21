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В Германии предупредили об угрозе биологического оружия

В Германии предупредили об угрозе биологического оружия

Киев  •  УНН

 • 8319 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Немцев предупредили об опасности террористических атак с использованием биологического оружия. Такое заявление сделал федеральный прокурор Германии Петер Франк, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", - заявил Франк в эфире одного из немецких телеканалов.

Правоохранительные органы и спецслужбы Германии, по его словам, уже длительное время изучают угрозу подобных атак. Террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия, добавил прокурор. К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.

В Германии 13 июня арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х. Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранительные органы обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволоку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества с петард. Рицин, обнаруженный в его жилище, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество". К этому тунисец не попадал в поле внимания полиции.

Как сообщал УНН, Украина передала в ПА НАТО доклад по разработке РФ биологического и химического оружия.

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