В Германии предупредили об угрозе биологического оружия

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", - заявил Франк в эфире одного из немецких телеканалов.

Правоохранительные органы и спецслужбы Германии, по его словам, уже длительное время изучают угрозу подобных атак. Террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия, добавил прокурор. К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.

В Германии 13 июня арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х. Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранительные органы обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволоку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества с петард. Рицин, обнаруженный в его жилище, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество". К этому тунисец не попадал в поле внимания полиции.

Как сообщал УНН, Украина передала в ПА НАТО доклад по разработке РФ биологического и химического оружия.