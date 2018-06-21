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У Німеччині попередили про загрозу біологічної зброї

У Німеччині попередили про загрозу біологічної зброї

Київ • УНН

 • 8319 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Німців попередили про небезпеку терористичних атак з використанням біологічної зброї. Таку заяву зробив федеральний прокурор Німеччини Петер Франк, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Нам треба розпрощатися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", - заявив Франк в ефірі одного з німецьких телеканалів.

Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини, з його слів, уже тривалий час вивчають загрозу подібних атак. Терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї, додав прокурор. До цієї загрози треба бути готовим, вважає Франк.

У Німеччині 13 червня арештували 29-річного громадянина Тунісу Зіфа Аллаха Х. Під час обшуку в його квартирі в Кельні правоохоронні органи виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, дві пляшки з легкозаймистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з припаяними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард. Рицин, виявлений в його житлі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину". До цього тунісець не потрапляв у поле уваги поліції.

Як повідомляв УНН, Україна передала у ПА НАТО доповідь щодо розробки РФ біологічної та хімічної зброї.

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