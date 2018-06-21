У Німеччині попередили про загрозу біологічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Німців попередили про небезпеку терористичних атак з використанням біологічної зброї. Таку заяву зробив федеральний прокурор Німеччини Петер Франк, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Нам треба розпрощатися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", - заявив Франк в ефірі одного з німецьких телеканалів.
Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини, з його слів, уже тривалий час вивчають загрозу подібних атак. Терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї, додав прокурор. До цієї загрози треба бути готовим, вважає Франк.
У Німеччині 13 червня арештували 29-річного громадянина Тунісу Зіфа Аллаха Х. Під час обшуку в його квартирі в Кельні правоохоронні органи виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, дві пляшки з легкозаймистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з припаяними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард. Рицин, виявлений в його житлі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину". До цього тунісець не потрапляв у поле уваги поліції.
Як повідомляв УНН, Україна передала у ПА НАТО доповідь щодо розробки РФ біологічної та хімічної зброї.