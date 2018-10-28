В Германии полиция открыла дела против 400 экологических активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия полиция в субботу, 27 октября, открыла дела против 400 экологических активистов движения Ende Gelände, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахского леса. Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.
По информации издания, их обвиняют в нарушении общественного порядка.
Ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный в субботу экскаватор.
В протестных акциях в субботу приняли участие всего около 6,5 тысячи человек, сообщили в Ende Gelände. Около четырех тысяч активистов заняли путь, по которому концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамба в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат. По данным полиции, на путях находились около двух тысяч активистов.
Из-за демонстрации пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном.
Напомним, в Москве на Тверской улице полиция задержала нескольких участников акции в защиту фигурантов дел "Сеть" и "Новое величие".