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У Німеччині поліція відкрила справи проти 400 екологічних активістів

У Німеччині поліція відкрила справи проти 400 екологічних активістів

Київ • УНН

 • 7331 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція в суботу, 27 жовтня, відкрила справи проти 400 екологічних активістів з руху Ende Gelände, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі і вирубки Гамбахського лісу. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.

За інформацією видання, їх обвинувачують у порушенні громадського порядку.

Раніше 250 активістів намагались проникнути на вугільну шахту в Індені. Окрім того, на шахті в Гамбаху 18 активістів продовжують утримувати захоплений у суботу екскаватор.

У протестних акціях у суботу взяли участь загалом близько 6,5 тисячі людей, повідомили в Ende Gelände. Близько чотирьох тисяч активістів зайняли колію, якою концерн RWE відправляє вугілля з шахти Гамбах до Нідерауссема, Фріммерсдорфа та Нофрата. За даними поліції, на колії перебували близько двох тисяч активістів.

Через демонстрацію довелось тимчасово перекрити рух автобаном А4 на ділянці між Дюреном та Керпеном.

Нагадаємо, у Москві на Тверській вулиці поліція затримала кількох учасників акції на захист фігурантів справ “Мережа” та “Нова велич”.

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