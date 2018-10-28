У Німеччині поліція відкрила справи проти 400 екологічних активістів

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція в суботу, 27 жовтня, відкрила справи проти 400 екологічних активістів з руху Ende Gelände, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі і вирубки Гамбахського лісу. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.