У центрі Москви поліція затримала кількох учасників акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Москві на Тверській вулиці поліція затримала кількох учасників акції на захист фігурантів справ “Мережа” та “Нова велич”. Про це повідомляє російський телеканал “Дождь”, передає УНН.
Як наголошується, співробітники поліції затримали кількох людей і посадили їх в поліцейський автобус. Також йдеться про те, що поліція затримує і підлітків, які намагалися сховатися в арці одного з будинків на Тверській.
За оцінкою видання, затримані близько десяти чоловік.
Слід зазначити, що неузгоджена акція на захист фігурантів справи “Нової величі” і “Мережі” проходила в Москві біля будівлі ФСБ на Луб’янській площі. Після цього частина її учасників вирушила в бік Тверської вулиці. Акція також проходила в Санкт-Петербурзі.
За даними “ОВС-Інфо”, затримані 40 осіб.
Нагадаємо, в Росії на початку вересня під час акцій проти пенсійної реформи були затримані понад 150 осіб.