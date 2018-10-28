В центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Москве на Тверской улице полиция задержала нескольких участников акции в защиту фигурантов дел "Сеть" и "Новое величие". Об этом сообщает российский телеканал "Дождь", передает УНН.
Как отмечается, сотрудники полиции задержали нескольких человек и посадили их в полицейский автобус. Также говорится, что полиция задерживает и подростков, которые пытались скрыться в арке одного из домов на Тверской.
По оценке издания, задержаны около десяти человек.
Следует отметить, что несогласованная акция в защиту фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" проходила в Москве у здания ФСБ на Лубянской площади. После этого часть ее участников отправилась в сторону Тверской улицы. Акция также проходила в Санкт-Петербурге.
По данным "ОВД-Инфо", задержаны 40 человек.
Напомним, в России в начале сентября во время акций против пенсионной реформы были задержаны более 150 человек.