В центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции протеста

Как отмечается, сотрудники полиции задержали нескольких человек и посадили их в полицейский автобус. Также говорится, что полиция задерживает и подростков, которые пытались скрыться в арке одного из домов на Тверской.

По оценке издания, задержаны около десяти человек.

Следует отметить, что несогласованная акция в защиту фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" проходила в Москве у здания ФСБ на Лубянской площади. После этого часть ее участников отправилась в сторону Тверской улицы. Акция также проходила в Санкт-Петербурге.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны 40 человек.

Напомним, в России в начале сентября во время акций против пенсионной реформы были задержаны более 150 человек.