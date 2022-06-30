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В Германии планируют упростить правила легального изменения пола

В Германии планируют упростить правила легального изменения пола

Киев • УНН

 • 210041 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Правительство Германии в четверг представило планы, которые упростят трансгендерам легальное изменение имени и пола, отменив существующие десятилетиями правила, требующие от них получения экспертной оценки и разрешения суда. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Согласно «закону о самоопределении» взрослые смогут без дополнительных формальностей изменять свое имя и юридический пол в ЗАГСах.

Существующий «закон о транссексуалах», вступивший в силу в 1981 году, в настоящее время требует, чтобы люди получали оценки от двух экспертов, чья подготовка и опыт позволяют им «достаточно знать конкретные проблемы транссексуализма», а затем решение суда об изменении пола в официальных документах.

За прошедшие годы Верховный суд Германии отменил другие положения, требовавшие от трансгендеров развода и стерилизации, а также проведение операции по изменению пола.

Существующий закон «дышит духом 70-х», заявила министр по делам семьи Германии Лиза Паус.

«К тому времени государство хотело помочь людям, которых считали психически больными, и ставило при этом высокие препятствия», – добавила она.

Нынешние требования «не просто длительны и дорогостоящи, они также глубоко унизительны, но, прежде всего, они излишни», — заявила Паус.

Предлагаемые новые правила предусматривают, что несовершеннолетние в возрасте 14 лет и старше могут изменить свое имя и законный пол с согласия их родителей или опекунов. Если они не согласны, подростки могут попросить суд по семейным делам отменить их решение.

В случае детей до 14 лет родители или опекуны должны будут подать заявление в ЗАГС от их имени.

После официальной регистрации изменения имени и пола дальнейшие изменения не будут разрешены в течение года, и это положение призвано «обеспечить серьезность желания измениться». В предложенном законодательстве основное внимание уделяется правосубъектности физических лиц.

Ключевые пункты плана, опубликованного в четверг, также включают в себя неуказанный размер компенсации трансгендерам и интерсексуалам, которые «пострадали от телесных повреждений или принудительного развода в соответствии с законодательством».

Контекст

Это изменение является вторым в серии запланированных либерализационных реформ, за которые взялось правительство Шольца с момента вступления в должность в декабре. На прошлой неделе законодатели проголосовали за отмену запрета на «рекламу» абортов, которая в прошлом приводила к судебному преследованию врачей за предоставление информации о процедуре потенциальным пациенткам.

Коалиционное правительство намерено в конце этого года разработать закон, легализующий продажу каннабиса в рекреационных целях.

Он также хочет облегчить путь к гражданству Германии, снять ограничения на двойное гражданство и снизить минимальный возраст для голосования на национальных выборах и выборах в Европейский Союз с 18 до 16 лет.

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